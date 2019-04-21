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Mangal yakarken evini yaktı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir kişi mangal yakmak isterken evini yaktı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişi mangal yakmak isterken evini yaktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.


Edinilen bilgiye göre, Kayhan Mahallesi Yeşil Sokak'ta Eyüp Y. evinin balkonunda mangal yakmak isterken alevleri kontrol edemedi ve balkonunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evin diğer taraflarına da sıçradı. Alevleri gören mahalleli büyük panik yaşarken itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine 3 tane itfaiye aracı sevk edildi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin üst kata ve yandaki binalara sirayet etmesine engel oldu. Mahalleli yangın sırasında büyük panik yaşarken ev sahibi Eyüp Y., görevlilere mangal yakmak isterken yanlışlıkla evin yandığını söyledi.


Alevleri kontrol altına alan ekipler binada soğutma çalışmalarına devam etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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