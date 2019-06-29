Mangal yakarken kendini yakan vatandaş öldü

Bursa'nın İznik ilçesinde mangal yakarken yanan vatandaş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay geçtiğimiz hafta İznik sahili Yenişehir kampında meydana geldi. Yenişehir'den haftasonu tatili için ailesi ile sahile pikniğe gelen mobilya ustası 2 çocuk babası 53 yaşındaki Mustafa Kapsız, mangala döktüğü jel kutusunun alev alması sonucu yaralandı. Vücudunda yanıklar oluşan Kapsız, bir haftadır tedavi gördüğü İstanbul Kartal Eğitim Araştırma Hastanesinde bugün hayatını kaybetti. Kapsız'ın vücudunda 3. derece yanıklar oluştuğu öğrenildi.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.