Mangalada büyük kapışma başladı

Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde düzenlenen Mangala Turnuvası yoğun bir katılımla start aldı. Tüm ilçeleri kapsayacak şekilde düzenlenen ve ilkokul 2,3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerinin mücadele edeceğe turnuvaya yaklaşık 200 öğrenci katıldı. Atatürk Kongre Kültür Merkezi Zeki Müren Salonu'ndaki karşılaşmalar oldukça renkli geçerken, final 21 Şubat'ta yapılacak ve mangalanın şampiyonları belirlenecek.

Anadolu yüzyıllardır oynan mangalanın daha da yaygınlaşmasına katkı sağlayan turnuva aynı zamanda çocukların sporla dolu bir gün geçirmeleri, birbirleri ile iletişim kurmaları, problem çözme becerileri, baskı altında karar verme, sorumluluk alma ve alan farkındalığı gibi özelliklerinin gelişmesine de büyük katkı sağlıyor.