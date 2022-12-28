Mangala'da heyecan dorukta

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yapılan Büyükşehir Okul Spor Etkinlikleri (BOSE) çerçevesinde gerçekleştirilen Mangala Şenliği'nde 120 okuldan 380 öğrenci, Şubat ayında yapılacak finallere kalabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde öğrencileri sporla buluşturmaya devam ediyor. 2015 - 2016 eğitim öğretim yılından bu yana 1 milyon 600 bin öğrenciye ulaşan BOSE, Fiziksel Etkinlik ve Oyun Günleri, Macera Parkuru, Yüzme Öğreniyorum, Spor Tırı Köyümde, Sokak Basketbolu, Atletizm, Kayak Şenliği ve Özel Çocuklar Masa Tenisi Şenliği, e-spor, bowling, kızak ve ayak tenisi gibi etkinliklerle ilkokuldan üniversite çağına kadar her yaştan öğrenciye ulaştı. BOSE'nin ilkokul 2- 3 ve 4. sınıflarını kapsayan Mangala Şenliği de Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yoğun bir katılımla yapıldı. Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer İlçe birincilerinin belirleneceği müsabakalara 120 okuldan 380 öğrenci katıldı. Gün boyu devam eden karşılaşmalarda öğrenciler, 8 Şubat 2023'te yapılacak final müsabakalarında yer alabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik'te küçük öğrencilerin mangala heyecanına ortak oldu. Bir süre karşılaşmaları izleyen Çelik, “Çocuklarımızın spor alışkanlığı kazanması, sosyalleşmesi, sağlıklı yaşamı hayat felsefeleri haline getirebilmeleri, karar verme yetilerinin gelişmesi, fiziksel ve ruhsal gelişimleri bizim için çok önemli. Bu nedenle Okul Spor Etkinliklerini çok önemsiyoruz. Mangala şenliği ile de zekâ oyunları sporlarının tanıtılarak sevdirilmesini amaçlıyoruz. Zeka oyunlarıyla çocuklarımız, problem çözme, baskı altında doğru karar verme ve sosyalleşme becerileri kazanıyor. Ben etkinliğimize katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.