Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir binaya mantolama yaparken iskeleden düşen işçi ağır yaralandı.

Olay Ertuğrulgazi Mahallesinde bir inşaatta meydana geldi. İkinci kata mantolama yapmak için iskelede çalışan Necmettin A.(55), dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten beton zemine düştü. Yaralanan işçinin yardımına arkadaşları yetişti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.