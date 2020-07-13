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Mantolama yaparken iskeleden düşen işçi ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir binaya mantolama yaparken iskeleden düşen işçi ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir binaya mantolama yaparken iskeleden düşen işçi ağır yaralandı.


Olay Ertuğrulgazi Mahallesinde bir inşaatta meydana geldi. İkinci kata mantolama yapmak için iskelede çalışan Necmettin A.(55), dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten beton zemine düştü. Yaralanan işçinin yardımına arkadaşları yetişti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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