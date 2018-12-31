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Market çalışanlarının çantasını çalan 4 hırsız kameraya yakalandı

BURSA (İHA) – Bursa’nın İnegöl ilçesinde alışveriş bahanesiyle girdikleri market çalışanlarının çantalarını çalan 4 kadın hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

BURSA (İHA) – Bursa'nın İnegöl ilçesinde alışveriş bahanesiyle girdikleri market çalışanlarının çantalarını çalan 4 kadın hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kasım Efendi Caddesi üzerinde bulunan bir markete giren 4 kadın, çalışan personellerin soyunma odalarında bulunan çantaları gözlerine kestirdikten sonra organize bir şekilde odaya birini sokup diğerleri de gözlemcilik yaptı. Odaya giren küçük yaşlardaki kadın hırsız içeriden çantaları alıp dışarıdakilere verdi. Dışarıda gözlemcilik yapan diğer kadın hırsızlar aldıkları çantaları kendi çantalarının içine sokup marketten ayrıldılar. Kadınların durumlarından şüphelenen market çalışanları kameralara baktıklarında odadan çantaların çalındığını fark etti. Olayın şokuyla çantaları kontrol eden personeller çantaların olmadığını fark edince polise haber verdi.


Polis ekipleri güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yola çıkarak şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan çantalarda çalışanları telefonları ile bir miktar para ve bazı şahsi eşyaları olduğu öğrenildi.

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