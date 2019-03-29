Market fareleri güvenlik kameralarında

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Bursa’da 3 ay içerisinde 6 iş yerini soyan 3 hırsız, 50 güvenlik kamerasına yakalandı.

Bursa'da 3 ay içerisinde 6 iş yerini soyan 3 hırsız, 50 güvenlik kamerasına yakalandı. Zanlılardan 2'si tutuklandı, biri adlî kontrol şartıyla serbest kaldı.


Bursa'da 3 ayda 6 farklı iş yerine girerek hırsızlık yapan 3 kişi, 50 farklı güvenlik kamerasına yakalandı. Şahısların yakalanması için güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin S.C. (46), A.K. (33) ve E.A. (36) olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıstan 2'si tutuklanıken, kadın şüpheli ise adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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