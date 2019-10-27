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Market müşterileri hem eğlendi, hem kazandı

Bursa’nın ilk yerel market zinciri Özhan Market’te düzenlenen etkinlikte müşteriler hem eğlendi, hem de kazandı.

Bursa'nın ilk yerel market zinciri Özhan Market'te düzenlenen etkinlikte müşteriler hem eğlendi, hem de kazandı.


Geçit Özhan Market Mağazasında ‘Fairy ile Çalkala' isimli etkinlikte eğlenceli dakikalar yaşandı. Etkinlik için mağazanın içine kurulan standa gelen ziyaretçiler, ekranda bulunan dans figürlerine eşlik ederek puan toplamaya çalıştı. Dans figürleriyle ortaya çıkan kurguyla coşan Özhan dostları, eğlenceli dakikalar yaşadı.


Mağazada alışverişini yapan müşterilerin de dikkatini çeken etkinlik, yüzlerde tebessüm bıraktı. Tüm gün süren eğlenceyle puanları toplayan müşteriler, Fairy ürünlerinden hediyeler kazandı.

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