Marketin önünde duran motosikleti güpegündüz çaldı

Bursa'da gündüz vakti yoldan geçen insanlara aldırmayarak market önünde duran motosikleti çalan şüpheli, kıskıvrak yakalanarak tutuklandı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahıs, market önünde duran Muhammet Tosun'a ait motosikleti gözüne kestirdi. Bir süre gözetleyen şüpheli, yoldan geçen insanlara aldırmadan motosikletin kilitlerini kırarak çaldı.

Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, çevrede yaptığı incelemelerde şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Ekipler, dedektif gibi iz sürerek şüpheliyi yakalayarak emniyete getirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli H.S. (24) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca şüphelinin yaşından fazla suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Şüphelinin motosikleti çalma anı marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Biz gecemizi gündüzümüze katıyoruz, bir hırsız gelip tüm emeğimizi 5 dakikada çalıyor" diyen Muhammet Tosun, "Buraya arabamı park etmiştim, iş yerim hemen burada ve öğlen saatlerinde güpegündüz buradan insanlar geçiyorlar. Motorumu çok rahat bir şekilde çalmışlar. Biz emek veriyoruz, gecemizi gündüzümüze katıyoruz, çalışıyoruz. Ama biri beş dakikada gelip motorumu çalıyor. Ben taksitle aldığım motor için uğraşıyorum ama şimdi ikinci kez çalındı. İlk seferde polis arkadaşların sayesinde bulunmuştu, umarım bu kez de ortaya çıkar. Şu an 30 bin lira zararım var ve adam sadece beş dakikada benim emeğimi çöpe attı” dedi.

Ekipler yaptığı çalışmalarda çalınan motosikleti bularak sahibine teslim etti.