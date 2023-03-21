İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Marketten meyve ve içecek çaldılar, hırsızlık anı kameraya yansıdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir marketin manav reyonundan meyve ve içecek çalan 2 şüpheli, güvenlik kamerasına yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir marketin manav reyonundan meyve ve içecek çalan 2 şüpheli, güvenlik kamerasına yakalandı.


Olay, saat 05.50 sıralarında Akhisar Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde kapalı olan iş yerinin önüne motosiklet ile gelen 2 şüpheli, dükkan önünde bulunan reyondan poşetlere doldurdukları içecek ve meyveleri çaldılar. Şüpheliler geldikleri motosikletle kaçarak kayıplara karıştılar.


Hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.