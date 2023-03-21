Marketten meyve ve içecek çaldılar, hırsızlık anı kameraya yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir marketin manav reyonundan meyve ve içecek çalan 2 şüpheli, güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, saat 05.50 sıralarında Akhisar Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde kapalı olan iş yerinin önüne motosiklet ile gelen 2 şüpheli, dükkan önünde bulunan reyondan poşetlere doldurdukları içecek ve meyveleri çaldılar. Şüpheliler geldikleri motosikletle kaçarak kayıplara karıştılar.

Hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.