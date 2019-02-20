Marmara beşik gibi sallanıyor

Çanakkale ve Bursa'da son 9 saat içerisinde meydana gelen depremler, vatandaşları büyük ölçüde tedirgin etti. Çakırlı, Karapürçek başta olmak üzere Değirmencik ve Karahamzalar'da hafif olarak hissedilen depremler, “Büyük Marmara Depremi mi geliyor” sorusunu akıllara getirdi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre ilk deprem saat 22.48'de Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Çakırlı ilçesinde, yerin 10,7 kilometre derinliğinde ve 4.1 şiddetinde meydana geldi. Ana depremin ardından ise farklı bölgelerde 49 artçı deprem daha hafif şiddette hissedildi. Çakırlı'da 26 ayrı artçı sarsıntı yaşanırken, Bursa'da da 2 ayrı deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, bu sabah Bursa Mudanya'da saat 07.11'de 2.0 büyüklüğünde ve 07.24'te 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremlerde herhangi can ve mal kaybı yaşanmadı.

Çanakkale'de deprem fırtınası

Deprem uzmanlarına göre Çanakkale'nin Biga ilçesinde deprem fırtınası yaşanırken, yaklaşık 12 saatte 49 deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinden alınan bilgilere göre, merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesinde dün (Salı) gecesi 22.48'de 3.9 şiddetinde kaydedilen depremin ardından uzmanlar tarafından deprem fırtınası olarak tabir edilen doğa olayı gerçekleşti. 22.48'deki 3.9 şiddetindeki depremin ardından en küçük şiddeti 0.9 en büyük şiddeti ise 4.0 şiddetinde olmak üzere saat 08.10'a kadar 49 deprem yaşandı.