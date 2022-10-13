Marmara Bölgesi'nin uç beyleri Bursa'da

Bursa'da 17 ilçedeki bin 58 mahallenin muhtarıyla belirli dönemlerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu kez de Marmara Bölgesi'nin farklı şehirlerinden 60 muhtarla buluşarak tecrübe paylaşımında bulundu.

Demokrasinin üç beyleri olan muhtarlarla sık sık bir araya gelerek mahallelerin ihtiyaç ve sıkıntılarını birinci ağızdan dinleyen ve hızlı çözümler üreten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu kez de Marmara Bölgesi'nin farklı şehirlerinden muhtarlarla buluştu. Dobruca Sosyal Tesisleri'ndeki toplantıya; Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk, Marmara Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ferruh Sevimgil ve Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı İdris Aydın ile Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve Bursa'dan 60'a yakın mahalle muhtarı katıldı.

Bursa hakkında konuklarına bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sanayinin yanı sıra tarım, turizm, tarih ve deniz şehri olduklarını söyledi. 17 ilçesinde 1058 mahallesi bulunan Bursa'nın hem Anadolu şehri hem de büyükşehir olduğunu belirten Başkan Aktaş, muhtarlığı ‘seçilmişliğin en zor noktası olarak' tanımladı. Makine ekipmanı, personeli, bütçesi olmamasına rağmen birçok insanın muhtarlara giderek talepte bulunduğunu anlatan Başkan Aktaş, “Muhtarlar aracı makamlardır. Halkın taleplerini ilgili yerlere iletip, çözüm için çalışırlar. Önemli olan, vatandaşın muhtarlara ulaşabiliyor olmasıdır. Muhtarlar yeri geldiğinde mahallenin ağabeyi, ablası veya kardeşidir. Bir belediye başkanının tüm şehri aynı anda görmesi mümkün değildir. Ama muhtarlarla birlikte aynı anda tüm şehri görme imkanı buluyoruz. Taş üstüne taş koymak adına, elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bursalılardan aldığımız emaneti en iyi şekilde temsil ediyoruz. Bu tür tecrübe paylaşımlarını önemsiyorum. Belirli aralıkla bir araya gelmek gerekir. Toplantıların ilkine Bursa olarak ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduk” dedi.

Marmara Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ferruh Sevimgil de böylesine geniş katılımlı toplantının ilk defa Bursa yapıldığını hatırlatarak, ev sahipliği nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti. Başkan Aktaş'ın muhtarlara her zaman gönlünü ve kapısını açtığını ifade eden Sevimgil, buluşmaların bundan sonra belirli dönemlerde gerçekleştirileceğini dile getirdi.

İki gün boyunca Bursa'da misafir olan muhtarlar, şehrin tarihi ve turistik bölgelerini gezdi.