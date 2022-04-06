Marmara Denizi kıyılarında sis etkili oldu

Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde sis etkili oldu.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde sabah saatlerinden beri sis etkili oluyor. Altınkum sahili ve balıkçı barınağının bulunduğu alanda sis görüş mesafesini azalttı. Çok az sayıda insanın yürüyüş yaptığı sahil boyunca serin bir hava hissedildi. Gün ortasında doğru hava sıcaklığı biraz artarken, sabah saatlerinde termometreler 9 dereceyi gösterdi. Gün içinde zaman zaman saatte 29 kilometreye kadar rüzgar tahmin edilirken, nem ise yüzde 86 ölçüldü.

Mudanya'da yarın ise en düşük sıcaklık 8, en yüksek ise 18 derece olması bekleniyor.