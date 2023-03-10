Marmara Denizi'nde kaybolan kişiyi arama çalışmaları tekrar başladı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulundukları teknenin alabora olması sonucu iki arkadaşı ile birlikte denize düşen Hasan Karaca için arama çalışmaları deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerince tekrar başlatıldı.

Gemlik'ten Marmara Denizi'ne balıkçı teknesiyle açılan 3 kişi, kıyı şeridindeki balıkçı barınağına döndüğü esnada teknenin alabora olmasıyla sular altında kaldı. Kısa sürede batan teknede bulunan iki kişi, çevredeki vatandaşlar ve sahil güvenlik ekipleri tarafından çıkartılarak olay yerine sevk edilen ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kayıp olan balıkçı Hasan Karaca için gece geç saatlerinde ara verilen arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tekrardan başladı.

Hasan Karaca'nın acılı ailesinin ise umutlu bekleyişi sürüyor.