Marmara ve Ege bölgesinin sıra ve masaları İnegöl'den

Türkiye'nin mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesindeki tematik lisenin öğretmen ve öğrencileri, Kovid-19 salgını sürecinde binlerce okul sırası ve masa imal ederek eğitime katkıda bulundu. Okul Marmara ve Ege bölgesindeki okulların sıra ve masalarını yapıyor. Gelen 80 bin siparişi yetiştirmek için harıl harıl çalışıyorlar.

İngöl'de 2017 yılında kurulan Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretim çalışmaları salgın sürecinde de durmadan devam etti. Korona virüs salgının ortaya çıkmasının ardından Mart ayından itibaren uzakta eğitime geçilmesinin ardından yeni eğitim öğretim yılı için yapılan sıra ve masalar Milli Eğitim Bakanlığına teslim edilecek. Öğrenciler hem eğitime katı sağlarken, hem de döner sermayeden pay alarak harçlıklarını çıkardılar.

İlk mezunlarını önümüzdeki yıl verecek olan bu okulda 400 öğrenci eğitim alırken bunlardan 38'i ise kız öğrenci.

Burada eğitim gören kız öğrencilerden biri de Sıla Kayım. Kayım, "Yaz tatili olmasına rağmen bizler eğitimlerimize bir şeyler katmak için çalışıyor ve harçlıklarımızı çıkarmış oluyoruz. Ben bu okula geldiğim için çok memnunun. Burası bir proje okulu, ilgi çok fazla üzerimize güzel şeyler yapıyoruz. Şu anda Marmara'daki okullar için burada sıra yapıyoruz. Tabii burada erkek arkadaşlarımız ne yapıyorsa bizler de aynı şartlarda yapıyoruz.. Bazen ağır parçalar oluyor, arkadaşlarımızdan destek alıyoruz. Hedefim mobilya üzerinde işyeri açma belgesi almak" dedi.