Marmarabirlik Başkan Vekili Ali Yıldız: "Yalana dolana pabuç bırakmayız"

Marmarabirlik 2020-2021 faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurulunu 26 Mart 2022 Cumartesi günü Nilüfer Başköy'deki Genel Müdürlük Konferans Salonu'nda yapacağını açıkladı. 150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Cüneyt Soylu, delege bilgilendirme yemeği düzenledi. Yemeğe katılan Marmarabirlik Başkan Vekili Ali Yıldız, yaklaşan genel kurulu iptal ettirmek için birilerinin mahkemeye başvurduğunu söyleyerek, "Birlik ve beraberliğimizi kimsenin bozmasına müsaade etmem. Kongre ve seçimlerin öncesinde dedikodu, yalan ve dolanla ortamı karıştırmak isteyenler meydana çıktı. Delinin biri bir kuyuya taş atar, birileri çıkarmaya çalışır. Bizimde Mudanya'mızda neyse adı kuyuya bir taş atmış. İşte yok seçimi iptal ettirecekmiş mahkemeye vermiş. Seçimler öyle bir kişinin canı istemiyor diye, gözünün üstünde kaşı var diye iptal edilecek olsaydı. Bu kadar basit ve kolay değil. Marmarabirliğin seçimle gelmiş insanları ancak seçimle gider. Böyle beğenmiyorumlarla, helvacı kağıdını eline alıp mahkemeye gidip de seçim iptal edilmez. Bu adama ancak şunu söylerim. Bize emanet edilen görev ve bilinçle bu Mudanya Kooperatifine kimseye hainlik yaptırmam. Önce Karşısında beni bulur. Sonra da bizler gibi kooperatifimize kıymet veren değerli insanları bulur. Birlik ve beraberliğimizi bozamaz" dedi.

Kooperatifi Başkanı Cüneyt Soylu ise, "Sizlerin bizlere emanet etmiş olduğunuz kooperatifimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. 2020-2021 yılı zeytin hasadı döneminde bölgemizde 12 bin 500 ton rekolte beyanı aldık. 22 Ekim 2021 tarihinde zeytin alım kampanyamızı açtık. Bölgemizde meydana gelen ağır kış şartları ve zirai don hadisesi nedeniyle 14 Ocak 2022 tarihine kadar kampanyamızı açık tuttuk. Bu arada 480 üretici ortağımız borç ertelemesinden faydalandı. Ağır kış şartlarından zarar gören 480 üretici ortağımızın toplam 1 Milyon 726 Bin liralık borcunu erteledik. Kampanya dönemimiz süreci sonunda toplamda 6 Bin 986 ton zeytin alımı gerçekleştirdik. Alımını yaptığımız zeytin ürünümüzün parasal karşılığı 75 milyon 870 bin 375 lira olup Marmara Birlik tarafından alınan karar doğrultusunda sağlanan 1 lira destekle, 150 Sayılı Mudanya Kooperatifine 6 milyon 986 bin liralık fark ödemesi yapıldı. Yine 2020-2021 yılı zeytin hasadı döneminde tarımsal ilaç ve gübre limitlerimizde Mudanya Kooperatifi olarak toplamda 36 milyon 800 bin 908 lira olarak gerçekleşti" dedi.

Önümüzdeki dönem için fiyat dengesini sağlayabilmek için bakır, bordo, göztaşı ve zehir grubu tarımsal kimyasalları ile zirai ilaç olarak 140 ton gibi yüklü miktarda bir nakit satın alma yaptıklarını vurgulayan Cüneyt Soylu, yapılan satın almanın 11 milyon 500 bin lira olduğunu açıkladı.