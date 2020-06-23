Marmarabirlik dijitalleşiyor

Ortaklarına, bayilerine ve diğer paydaşlarına daha iyi hizmet verebilmek için “Marmarabirlik Mobil Uygulama Sistemi”ni ve “Ortak Kart” projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

2010 Yılından bugüne yaptığı yatırımlar ile zeytin ve zeytinyağı sektörünün lider markası haline gelen Marmarabirlik, teknolojik gelişmeleri de yakından takip ederek, bu alanda da kendini yeniliyor. Marmarabirlik'te IOS ve Android mobil uygulamaları için gerekli çalışmalar tamamlandı. Üretici ortak, bayiler ve diğer paydaşların işlemlerini telefon ve fax kullanmadan, zaman kaybına uğramadan, daha hızlı ve kolay bir şekilde birlik veya kooperatife gelmeden gerçekleştirmek amacı ile “Marmarabirlik Mobil Uygulama Sistemi” oluşturuldu. Sistem Ağustos ayı içerisinde faaliyete geçilerek, kullanıcılarının hizmetine açılacak. Teknolojik yatırımların önemine vurgu yapan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet ASA,“Dijitalleşme projeleri ile ortaklarımıza hizmeti daha kolay yöntemle götürmeyi, işlerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Değişen dünyaya intibak edebilmek için teknolojik yatırımlar hayatî öneme sahiptir” dedi.

Ortaklara elektronik çipli kimlik kartı

Marmarabirlik, ‘Ortak Kart' projesini de hayata geçirmek için gün sayıyor. Yeni kimlik kartları üreticilere büyük kolaylık sağlayacak ve farklı imkanlar da beraberinde getirecek. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa'nın büyük önem verdiği ve yakından takip ettiği proje kapsamında çipli kimlik kart oluşturulacak.