Marmarabirlik rekolte beyan alımlarına başlıyor

Marmarabirlik tarihinin en yüksek alım miktarına hazırlık yaptıklarını ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Kooperatif bölgelerimizin tamamında ‘var yılı' olacağını öngörüyoruz” dedi.

2022-2023 ürün alım kampanyasında, miktar olarak en yüksek ürün alımına hazırlık yapan Marmarabirlik'te rekolte beyan alımları 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak. Rekolte beyan alımları 14 Ekim 2022 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek. Ana sözleşme gereği rekolte beyanı vermeyen ortaklardan ürün alınmayacak.

“Üreticimizin gerçeğe yakın rekolte beyanı vereceklerine inanıyoruz” diyen Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa şunları kaydetti: “Birliğimizin ürün alım planının olumsuz etkilenmemesi için, verilen rekolte beyanının ne kadar önemli olduğunu ortaklarımız geçtiğimiz yıl tecrübe etmiş oldular. Ürün alım planımız verilecek rekolte beyanına göre belirleneceği için, üreticilerimizin gerçeğe yakın rekolte beyanı vereceklerine inanıyoruz. Sahadan gelen bilgilere göre sofralık zeytin üretiminde rekoltenin geçtiğimiz yıla göre daha yüksek olacağını öngörüyoruz. Faaliyet alanımız olan kooperatif bölgelerimizin tamamında ‘var yılı' olacaktır.”

Son 20 yılın en yüksek rekoltesini beklediklerini belirten Asa, “Rekoltenin yüksek olduğu böyle bir yılda temennimiz arz fazlalığın oluşmaması” dedi.

Üreticinin maliyet baskısı altında olduğunun altını çizen Hidamet Asa, sözlerini şöyle sürdürdü: “ Üreticilerimiz maliyet baskısı altında olduğundan doğal olarak fiyat beklentisi içinde. Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak, üreticinin emeğinin karşılığını alacak şekilde ürün alım fiyatları belirlenecektir. Bu kampanya döneminde de üreticilerimizin hakkı ve emeği korunacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”

Önümüzdeki kampanya döneminde en yüksek alım miktarı için hazırlık yaptıklarını bildiren Hidamet Asa, “Ortaklarımızdan gelecek rekolte beyanından sonra 2022/23 iş yılı ürün alım miktarımız belirlenecektir. Bölge ve ülke rekoltesi de ürün alım politikamızda etkili olacaktır” diye konuştu.