Marmarabirlik son 10 yıla damgasını vurdu

Son 10 yılda yakaladığı başarı ile göz dolduran Marmarabirlik'in 2017/2018 iş yılı olağan genel kurulu yapıldı. Kooperatifleri temsilen 251 birlik temsilcisinin katıldığı genel kurulda Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, geleceğe yönelik önemli mesajlar verdi. Asa, “2019 yılında aldığımız ürünün tamamını satarak 600 milyon TL ciro elde etmeyi ve stoklarımızı azaltmayı hedefliyoruz. Gelecek nesillere daha güçlü bir Marmarabirlik bırakmak için ekibimizle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Son 10 yılda değişim, dönüşüm ve planlı büyüme hedefi ile fark yaratan Marmarabirlik geleceğe umutla bakıyor. 65 Yıllık geçmişi 32 bin ortağı ile global marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Marmarabirlik'in 2017/2018 iş yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Başköy tesislerinde yapılan Genel kurula, bakanlık temsilcileri, birlik yönetim kurulu üyeleri, Marmarabirlik'e bağlı 8 kooperatif başkan ve yöneticileri ile 251 birlik temsilcisi katıldı. Yönetim kurulu faaliyet raporu, bütçe ve çalışma programı oybirliği ile kabul edildi. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, genel kurulda yaptığı konuşmada Birliğin dünü, bugünü ve hedefleri ile ilgili önemli mesajlar verdi.

Marmarabirlik örnek oldu

Marmarabirlik sayesinde ülkemizde kooperatifçiliğin yeniden yükselen bir değer haline geldiğine vurgu yapan Hidamet Asa, ”Değişen vizyonu ve misyonuyla, yakalanan başarı ve ilklerle Türkiye' de zeytin üreticilerinin yeniden yeşeren bir umudu olmuştur. Bu gurur hepimizindir. Faaliyet alanımız dışında diğer bölgelerdeki zeytin üreticileri ürününü satacak yer bulamazken, Marmarabirlik, ortaklarının güvencesi ve sigortası olmuştur. Bu başarının temelinde ekip çalışması vardır. Başarıya ulaşmak için ilk önce inanmak gerekir.

Birlik Yönetim Kurulu olarak Marmarabirlik'i daha güvenli yarınlara taşıyacağımıza inancımız tamdır” dedi.

2017/2018 ürün alım kampanyası ve ödemelerle ilgili olarak dikkat çeken açıklamalar yapan Asa,” Ürün alım kampanya öncesinde ortaklarımızdan 70 bin ton rekolte beyanı alınmıştı. Bu zor yıla rağmen Marmarabirlik üreticisinin yüzünü güldürmüş, üzerine düşenin fazlasını yapmıştır. Piyasa şartlarının üzerinde bir fiyatla, son havuz dolana kadar ürün alımlarına devam edilmiş olup, kampanya sonunda 51 bin 500 ton ürün alımı gerçekleştirildi. Ürün bedeli 352 milyon TL tutarın; yüzde 60'ı peşin, yüzde%20'si 25 Ocakta olmak üzere yüzde 80‘i ödenmiş ve kalan yüzde 20'lik dilimin Mayıs sonunda ödeneceğini söylemiştik. Yaptığımız planlama kapsamında kalan ürün bedellerinin tamamının 10-15 Mayıs 2019 tarihleri arasında ödeneceğini buradan belirtmek isterim. Bu kampanya dönemi Marmarabirlik'in kıymetinin bilindiği bir yıl olduğunu düşünüyorum“ dedi.

“Yüksek rekolte beyanı vermek çare değil”

Üreticilere de seslenen Başkan Hidamet Asa şunları söyledi:

“Ortaklarımız şunu asla unutmamalıdır.Aslında geçtiğimiz yıl piyasa şartlarında fiyat artışı yoktu. Marmarabirlik olarak bu zor dönemde üreticilerimize destek olmaya çalıştık.

Eğer bir önceki yıl fiyatlarından ürün almış olsaydık, bugün ürün bedelleri ödenmiş ve ortaklarımıza da borcumuz kalmamış olacaktı. Geçtiğimiz yıl yaşanan sıkıntılar sebebiyle birçok ortağımız, “Ben bu sene ana taahhüdüme kadar rekolte beyanı vereceğim” demektedir. Siz ne kadar rekolte beyanı verirseniz verin, Marmarabirlik'in bir alım planı vardır. Hesap yapılırken, depo kapasitesi göz önüne alınarak ve kooperatife 5 yıl boyunca teslim ettiğiniz ürüne bakarak tahsisat miktarı belirlenmektedir. Ne kadar ürün verdiyseniz o kadar daha fazla ürün teslim etme hakkı kazanmış olursunuz. Onun için yüksek miktarda beyan vererek Kooperatiflerimizi zor duruma düşürmeyelim, kilitlemeyelim”.

“2019 yılı Marmarabirlik için bir dönüm noktasıdır” diyen Başkan Hidamet Asa,”İki yılda 102 bin ton ürün alınmış ve ortaklarımıza 642 milyon TL ödeme yapılmıştır. Marmarabirlik, iki yıl üst üste 51.500 ton ürün alarak kurulduğu tarihten bugüne en yüksek miktardaki alımını gerçekleştirmiştir. Marmarabirlik yönetim kurulu olarak kendimize yeni bir yol haritası ve hedef belirledik. 2019/2020 ürün alım kampanyasında üreticilerimizi mağdur etmeyeceğimizi, satış olarak da alınan miktar kadar ürünü satmayı hedefliyoruz. Üreticimizin derdine derman olmak istiyoruz” dedi.

Marmarabirlik'in Marka Destek programına alınarak Türkiye'de de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Asa, birliğin imza attığı diğer ilklerleri anlattı.