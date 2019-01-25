Marmarabirlik yine sözünü tuttu

2018-2019 sezonunda 351 milyon lira bedelle 51 bin ton ürün alımı gerçekleştiren Marmarabirlik, alınan ürün bedellerinin 211,5 milyon TL'sini öderken, ortaklara kalan borcun yarısını 30 Ocak yerine bugün ödeyecek. Erken yapılacak olan bu ödemeyle birlikte üreticilerine toplamda 273,5 milyon TL ödemiş olacak.

Marmarabirlik'ten ortaklarına müjdeli haber geldi. 2018-2019 alım kampanyasında üreticilerin 351 milyon lira karşılığı toplam 51 bin ton ürün alımı gerçekleştiren Birlik, ürün bedellerinin yüzde 60 karşılığını 15 günlük periyotlarda ödedi. Ürün alım kampanyasının sona sermesinin ardından Marmarabirliğin mali imkanları değerlendirilerek, ürün bedeli alacaklarının kalan kısmının yarısını 25 Ocak'ta ödeme kararı aldı.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Birliğin satışlarının olumlu yansıması sebebiyle ürün bedellerinin ödenmesinin 25 Ocak Cuma günü yapılacağını açıkladı. Asa, “Yapmış olduğumuz saha ziyaretlerinde üreticilerimize şunu söylemiştik;'eğer satışlarımızdan dönüşler planlananın öncesinde gerçekleşirse borcumuzu beklemeden öderiz' dedik. Yapılan bu ödeme bunun bir kanıtıdır” diye konuştu. .

Ödeme planı kapsamında Mayıs ayında son dilim alacaklarının da Birliğin imkanları elvermesi durumunda ödeme takviminin erkene alınabileceğini belirten Başkan Asa, sözlerini şöyle sürdürdü: "2018-2019 iş yılı ürün alım kampanya dönemi ürünün 'var' yılıydı. Bu zor yılda 51 bin ton ve 351 milyon bedelle ürün alımı gerçekleştirdik. Ürün yüzde 60 karşılığı olan 211,5 milyon TL'yi üreticilerimize ödedik. Kalan borcumuzun yarısını da 30 Ocak 2019 tarihinde ödeyeceğimizi açıklamıştık. Daha önce de belirttiğimiz gibi mali imkanlarının elverdiği sürece ortaklarımızın alacaklarının en kısa sürede ödenmesinin sözünü vermiştik. Marmarabirlik'in satışlarından geri dönüşümler olumlu yönde gerçekleştiğinden ödeme gününü öne çekme kararı aldık.Üreticilerimizin alacakları son dilim olan 77.5 milyon TL ödenerek ortaklarımıza borcumuz kalmayacak ” dedi

Piyasada özel sektör temsilcilerinden daha yüksek fiyatla ürün alımlarını gerçekleştirdiklerini ve bugüne kadar ürün bedellerinin ödenmesinde hiçbir şekilde kredi kullanmadıklarına dikkat çeken Asa, ” Yine bu kampanya dönemindeki ürün bedellerinin yüzde 80 karşılığı olan 273,5 milyon lira kredi kullanmadan ödenmiş olacaktır. Böylelikle geçtiğimiz yıl alınan kilogram ve toplam tutar miktarını bu yılda aynı dönemde ödemiş olmaktayız. Geriye kalan yüzde 20 ödeme dilimi için kesinlikle kredi kullanılmayacaktır” şeklinde konuştu.