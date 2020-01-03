Marmarabirlik'te ürün alımları 8 Ocak'ta sona erecek

Marmarabirlik'in 2019-2020 ürün alım kampanyası 8 Ocakta sona erecek. Marmarabirlik üreticilerinden toplam 43 bin ton ürün alırken, üreticilere bugüne kadar 145 milyon TL ödeme yapıldı.

21 Ekimde başlayan ve 8 Ocak tarihinde sona erecek olan ürün alım kampanyasında, Marmarabirlik üreticilerden 43 bin ton ürün alımı gerçekleştirdi. Alınan ürün bedellerinin karşılığı olarak ortaklarda bugüne kadar 145 milyon TL ödeme yapan Marmarabirlik, ürün bedellerinden üreticiye kalan borcu 2 taksitte ödeyecek. Kalan yüzde 50'nin ilk taksit olarak yüzde 20'si 31 Ocak'ta, ikinci taksit Nisan ayı sonunda yapılacak.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Hasat öncesi Tarım İlçe Müdürlükleri ve Ziraat Odalarının yaptığı maliyet çalışmalarında, 1 kilo zeytinin üretim maliyeti 4,5 TL olarak açıklanmıştı. Ürün alım kampanyası süresinde, yağlık dâhil olmak üzere ortalama alım fiyatlarımız 8 TL olarak gerçekleşmiştir. Üreticimiz her kiloda 3,5 TL emeğinin karşılığını almış oluyor. Hangi tarım ürününde böyle bir kazanç var? Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak üreticilerimize her zaman destek verdik, vermeye de devam ediyoruz. Ürün alım kampanyası başladığında geçtiğimiz yılın fiyatlarını avans fiyat olarak açıklamıştık, hasat döneminin başladığı 21 Ekimden bugüne piyasa koşulları gözlemlenmiştir. Hasat süresi boyunca Marmarabirlik fiyatlarının üzerinde bir fiyatla ürün alımı yapılmamıştır. Marmarabirlik'in belirlediği avans fiyatlarının üzerine fiyat farkı oluşmamıştır. Marmarabirlik'in 12,60 TL'ye aldığı ürünü piyasada diğer alıcılar 9-10 TL'ye alım yapmıştır. Piyasa koşullarından 4 TL pahalı aldığınız bir üründe rakipleriniz ile rafta nasıl rekabet edebilirsiniz?" dedi.

Başkan Hidamet Asa, ortaklara verilecek destekle ilgili ise şunları söyledi:

“Açıklanan avans fiyatlarının üzerine fark oluşmamıştır. Fakat üreticilerimizin zor durumda olduğunu da görüyoruz. Birlik yönetim kurulumuz tarafından ortaklarımıza kilogram başına destek verilmesi kararı alınmıştır. Buna göre, üreticilerimizin kooperatiflerine teslim ettiği 18-28 dane arasına kilo başına 0,50 TL, 29-38 dane arasına ise 0,25 TL destek verilmesi kararı alınmıştır. Öte yandan yağlık zeytinler için nihai fiyat uygulanması nedeniyle fark fiyatı uygulanmayacaktır. Verilecek olan kilo başına desteğin üzerine fark beklemek Marmarabirlik'in göz göre göre zarar etmesini istemektir. Sahibi olduğu kurumun zarar etmesini kim ister? Kilogram başına verilecek olan destek farkları ile kota fazlası ürün ödemeleri, ürün bedeli ödeme takvimi tamamlandıktan sonra ödenecektir. Diğer taraftan üreticilerimizin en önemli girdi kalemlerinden biri olan gübre dağıtımı yapılması konusunda çalışmalarımız da devam etmektedir. Organik gübre ve organomineral gübre olmak üzere kompoze gübrenin ortaklara dağıtımı ocak ayı ilk ödemeden sonra yapılacaktır."

2020 yılında yüzde 15 büyüme hedeflerinin olduğunu belirten Asa, “Göreve geldiğimiz günden bugüne hiç zarar etmedik, sürekli kar ettik' dememizden rahatsız olan bir kesim var. Kârlılık büyümeyi gösterir. Kârlılık bir kenarda duran nakit olarak görülmemeli, öz kaynak artışı olarak değerlendirilmelidir. Öz kaynaklar karşılığı da varsa borç düşüldükten sonra kalan varlıklarının toplamıdır” dedi.

Kâr etmeden bir işletmenin ayakta durmasının mümkün olmadığını ifade eden Asa, “Kâr etmezsek alınan ürünü konulacak depolar nasıl yapılacak? Ortaklara nasıl destek olabiliriz ve bu kurum nasıl ayakta durur? Kısa vadede üreticimizi mutlu edecek popülist politikaların geçmişte kuruma nasıl zarar verdiğini iyi biliyoruz. Marmarabirlik, binlerce ortağının hakkını gözetip, korumak ve aynı zamanda ortaklarının geleceğini düşünmek zorundadır” diye konuştu.

Kâr etmeden bir işletmenin ayakta durmasının mümkün olmadığını ifade eden Asa, “Kâr etmezsek alınan ürünü konulacak depolar nasıl yapılacak? Ortaklara nasıl destek olabiliriz ve bu kurum nasıl ayakta durur? Kısa vadede üreticimizi mutlu edecek popülist politikaların geçmişte kuruma nasıl zarar verdiğini iyi biliyoruz. Marmarabirlik, binlerce ortağının hakkını gözetip, korumak ve aynı zamanda ortaklarının geleceğini düşünmek zorundadır” diye konuştu.