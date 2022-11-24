Marmarabirlik'ten 205 milyon TL'lik ödeme

Ortaklara ikinci dilim olarak 25 Kasım 2022 tarihinde 205 milyon TL ödeme yapılacak.

Marmarabirlik ürün bedellerini ödemeye devam ediyor. 2022/2023 iş yılı ürün alım kampanyasının başladığı günden bu güne 27 bin ton ve 694 milyon TL tutarında ürün alımı gerçekleştirildi. Ürün bedellerini 15 günlük periyotlarla ödeyen Marmarabirlik, 5 Kasım - 18 Kasım 2022 tarihleri arası teslim edilen ürün bedellerinin % 50'sinin karşılığı olarak 25 Kasım Cuma günü (yarın) 205 milyon TL ödeme yapacak. Ortaklar saat 00:00'dan itibaren Ziraat Bankası ATM'lerinden ürün bedellerini alabilecekler.

Toplam olarak alınan 27 bin ton ürünün kooperatif bazında dağılımı şu şekilde oluştu. Gemlik: 1.600 ton, Mudanya: 7.300 ton, Erdek: 3.000 ton, Orhangazi: 1.500 ton, İznik: 8.700 ton, Edincik: 3.900 ton, Mürefte: 900 ton, Marmara Adası: 65 ton ürün alımı gerçekleştirdi.

Ürün alımlarının sıkıntısız bir şekilde devam ettiğini ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Daha önce ortaklarımıza 1.dilim olarak 45 milyon TL ödeme yapılmıştır. Yapacağımız 2.dilim ödeme ile birlikte üreticilere toplam 250 milyon TL ödeme yapılmış olacak” dedi.

Üretimde kuraklık ve afet nedeniyle bazı kooperatif bölgelerinde sıkıntılar yaşandığını ve ürünün sofralık vasfından yağlık vasfına dönüştüğünü ifade eden Asa, Marmarabirlik'a bağlı kooperatif bölgelerinde bir önceki yıla göre % 47 artış ile 289 bin 490 ton zeytin üretimi beklendiğini, zeytinyağı üretiminde de % 31 oranında artış yaşanacağını belirtti.

2023 yılının Marmarabirlik için çok önemli olduğunu belirten Başkan Hidamet Asa,“ Marmarabirlik'in aktifleri, öz kaynakları her geçen yıl daha da büyümektedir. Eğer büyüyemeseniz, küçülürsünüz. Bu nedenle büyümek ve üretimde faaliyetlerimizi geliştirmek zorundayız. Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak 2023 yılını büyüme yılı olarak görüyoruz, 60 bin ton ürün alım hedefine ulaşmak istiyoruz” dedi.

Ürün alım fiyatlarının üreticinin beklentilerini karşıladığını ve bu nedenle gelecek yıllar adına zeytin üreticisinin önünün açıldığını belirten Hidamet Asa, “Bu yıl açıklanan fiyatlar ile gelecek yıl artış yapılmasa bile üretici yine kazanır. Yeter ki ağaçlarına baksınlar, üretimde devamlılığı sağlasınlar. Hedefimiz zeytini tarımsal ürünler arasında en çok kazandıran ürün yapmaktır. Bir zamanlar zeytin fiyatı peynir fiyatı ile mukayese edilirdi. Açıklanan ürün alım fiyatları ve zeytin olgunlaştıktan sonra perakende satış fiyatı ile birlikte bu mukayese ortadan kalkmış olacaktır” diye konuştu.