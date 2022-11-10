Marmarabirlik'ten 45 milyon liralık ödeme

2022/2023 iş yılı ürün alım kampanyasında yağlık dahil 60 bin ton ürün alım planı ile ürün alımlarına 21 Ekim tarihinde başlayan Marmarabirlik, ilk ödemeyi 11 Kasım 2022 tarihinde yapacak.

Üreticilerin 21 Ekim-4 Kasım tarihleri arasındaki teslim ettikleri ürün bedeli, alacaklarının yüzde 50'sinin karşılığı olarak toplam 45 milyon TL olarak ödenecek. Ortaklar, bu gece saat 00.00'dan itibaren Ziraat Bankası ATM'lerinden ürün bedellerini alabilecekler.

"Ürün bedeli karşılığı olarak ortaklarımıza 45 milyon TL ödeme yapılacaktır"

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ürün alım fiyatlarında yapılan güncelleme ile ilgili değerlendirmede bulundu. Üründe yaşanan kararma problemi ve kuraklıktan kaynaklı yaşanan olumsuzluklar sebebi ile böyle bir yılın ilk defa yaşanmadığını belirten Hidamet Asa, “Marmarabirlik bugüne kadar bin 200 tonu yağlık olmak üzere toplam 7 bin 800 ton ürün alımı gerçekleştirmiştir. Tutarı 204 milyon TL'dir. Üretimde devamlılığın sağlanabilmesi, üreticimizin refah payının artırılması, zirai ilaç, gübre ve mazot gibi maliyetlerini karşılayabilmesi için Marmarabirlik üzerine düşeni yapmıştır. Ürün alım fiyatlarında yapılan güncellemelerle üreticiye büyük destek olunmuştur. Marmarabirlik üreticisini koruyan ve kollayan bir anlayışla piyasa fiyatlarına uyum sağlamaktadır. Yaptığımız fiyat güncellemesi de bunu göstermektedir. 4 Kasım tarihine kadar teslim edilen ürün bedeli karşılığı olarak ortaklarımıza 45 milyon TL ödeme yapılacaktır” dedi.

Piyasada iri daneye olan talep sebebi ile alıcısının da çok olduğunu belirten Asa, “2022/23 iş yılı ürün alım kampanyasında Marmarabirlik Yönetim Kurulu, üreticilerimiz için risk almıştır. Ortaklarımızın verdiği rekolte beyanının yüzde 50'si oranında ürün teslim etmeleri satışlarımızı olumlu etkiler. Üreticimiz Marmarabirlik'e sahip çıksın. Hedefimiz daha çok ürün almak ve daha çok satmaktır” dedi.

Hidamet Asa, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ürün alım politikalarımız ve satış stratejilerimiz ile amacımız zeytin üreticisini refaha kavuşturmak ve sektörün önünü açmaktır. Yaptığımız çalışmalarla zeytin üreticisinin en az 10 yıl önü açılmıştır. Satışlarımız arttıkça Marmarabirlik daha da güçlenecek ve üreticiye daha çok destek olacaktır. Türkiye 735 bin ton sofralık zeytin üretimi ile İspanya ve Mısır'ı geride bırakarak birinci sıraya yükselmiştir. Böyle bir yılda temennimiz ürünün kararması ve üreticimizin ürününü hasat etmesidir.”