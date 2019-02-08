Marmarabirlik'ten gübre ve ilâç desteği

Birlik ortaklarına 58 milyon TL kredi limiti tahsis etti.

Marmarabirlik, ağaç bakımı ve üretimin artırılmasına yönelik ortaklarına destekte bulunacak. Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa, ”2010 yılından bu yana üreticilerimize gübre ve ilâç desteği devam etmektedir. Bir taraftan ürün alım bedelleri ödenirken, diğer taraftan da ortaklarımıza gübre ve zirai ilaç desteği sağlanacak. Döviz kurundaki dalgalanmadan kaynaklı fiyatlardaki değişkenlik nedeniyle, üreticilerimizin zarar görmemesi için bu yıl klasik kompoze gübre yerine; organik, organomineral, leonardit ve yavaş salınımlı akıllı gübreler ile zirai ilaç dağıtılacaktır. Bu kapsamda önümüzdeki hasat döneminde teslim edilecek ürün bedellerinden kesilmek üzere, Marmarabirlik ortaklarına 58 milyon TL kredi limiti tahsis etti” dedi.

Başkan Asa, ”belirlenen kredi limitleri ortaklarımızın kooperatiflerine 2016/2017, 2017/2018 ve 2018/2019 zeytin alım kampanyasında teslim ettikleri toplam zeytin miktarının 1/3'ü oranında ve kilogram başı 1 TL olarak hesaplanacaktır. Son üç yılın ürün alım döneminde rekolte beyânının yüzde 50'sini kooperatife teslim eden ortaklarımıza ek olarak kredi tahsis edilecektir” açıklamasında bulundu.

Vâdesi 31 Aralık 2019 tarihine olmak üzere sabit fiyatla üreticilerimize verilecek gübre desteği için faiz işletilmeyecektir” diyen Hidamet Asa, ”Bu kararı almamızın sebebi, faiz oranlarından üreticilerimizin olumsuz etkilenmemesidir. Ayrıca ortaklarımızın en önemli girdilerinden, bordo bulamacı, bakır sülfat (göztaşı) ve insektisitler olmak üzere ziraî ilâç dağıtımı da yapılacaktır. Ortaklarımız, son dilim ürün bedeli alacaklarına mahsuben gübre ve zirai ilaç alabileceklerdir” ifadelerini kullandı.

Üreticilere seslenen Başkan Asa, ”Birliğe bağlı 8 kooperatif ve binlerce ortağımız ile zor bir ürün alım dönemini geride bıraktık. 2010 yılından bugüne ürün bedellerinin ödenmesinde, gübre ve ziraî ilaç dağıtımında 1 TL kredi kullanmadan faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bugüne kadar üreticimizin ürününe değer katmaya çalıştık, her zaman yanında olduk, bundan sonra da üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.