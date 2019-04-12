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Marmarabirlik'ten PTT ile iş birliği

Yurt içi ve yurtdışında pazar payını sürekli artıran Marmarabirlik, Bursa PTT Başmüdürlüğü ile online satış protokolü imzaladı.

Yapılan anlaşma doğrultusunda Marmarabirlik'e ait ürünlerin satışına www.epttavm.com adresinde başlandı.


Dünyada 54 ülkeye ihracat yapan yurt içinde ülkemizin her noktasına ulaşan Marmarabirlik, ürün satış yelpazesini genişletmek adına bir adım daha attı. Online satışlarını www.e-marmarabirlik.com.tr adresinden gerçekleştiren Marmarabirlik, PTT ile de iş birliğine gitti. Bu doğrultuda Bursa PTT Başmüdür Vekili Hüseyin Salman, Başmüdür Yardımcısı Hasan Olcay, Pazarlama ve Satış Müdürü Serdal Özüsağlam'ın Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa ve Genel Müdür İsmail Acar ile yaptıkları görüşmenin ardından iş birliği protokolü imzalandı.


İmzalanan protokolden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Hidamet Asa,”Ülkemizde geçmişte herkesin yolunu beklediği ve uzun bir süredir yaptığı hamlelerle gurur kaynağımız olan PTT gibi güzide bir kuruluş ile yaptığımız bu anlaşma bizi fazlasıyla mutlu etmiştir. Yapılan işbirliği ile Marmarabirlik'in marka tanınırlığı artacak ve ürün satışlarımıza da olumlu katkı sağlayacaktır. PTT Başmüdür Vekilimiz Hüseyin Salman'a bölgenin en önemli geçim kaynağı olan zeytini ve Marmarabirlik'i tercih etmelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu iş birliğinin her iki kuruma da hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Bursa'ya özgü ürünlerin satıldığı www.epttavm.com adresinde “Bursa Posta Pazarı” adında dükkan açılırken, Marmarabirlik'e ait ürünlerin satışına başlandı.

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