Mart ayında zeytin hasadı şaşırttı

Bursa'nın İznik ilçesinde bir çiftçinin kasım ayında hasat yaparken bıraktığı bir ağaç zeytin, kış mevsimini zarar görmeden geçirdi. Kasım ayında hasadını yapması gerektiği zeytinleri ilkbaharda kova kova toplayan çiftçi Mehmet Turan, hayatında ilk defa böyle bir şey gördüğünü söyledi.

Bursa'nın İznik ilçesinde çiftçilikle geçimini sağlayan Turan ailesi, bu zamana görülmemiş bir olaya şahit oldu. Normalde kasım aylarında başlanan zeytin hasadında aile olgunlaşması için kısa süreliğine bir ağaç zeytini bıraktı. Daha sonra zeytinleri toplamayı unutan Mehmet Turan, baharda Çiçekli Mahallesi'ndeki ağaçlarını sulamak için gittiği tarlasında bıraktığı ağaçtaki zeytinlerin ne don ne de yağmurdan etkilenmediğini görünce şaşırdı. Turan, eline aldığı kova ile kilo kilo zeytin topladı.

Birinci derecede kaliteli zeytin elde eden çiftçi Turan, "Ekim, kasım veya en son aralık gibi hasadı yapılan zeytin ağaçlarından birini kendimiz için bıraktık. Daha fazla olgunlaşsın istedik. Toplamaya imkanımız olmadı. Başka işlerimizle uğraşırken bu ağacı unuttuk. Tarlayı sulamaya geldiğimde fark ettim. Zeytin bu tarihlere kadar kalmıyordu. Bazen tek tük ağaçlarda olabiliyor. Ama onlar da kuruyor veya dona maruz kalıyordu. Böyle ilk defa bir ağacın bu tarihe kadar kışı geçirdiğini gördük. Tabiatsal bir olay mıdır, küresel ısınmanın verdiği etki midir bilemedik. Mart ayında ilk defa ağaç üzerinde zeytin görüyorum” diye konuştu.

Zeytin toplayan çiftçi Mehmet Turan'ın oğlu İsmail Barış Turan ise, “Ne dedemden, ne de babamdan böyle bir şeyin olduğunu duydum. Ben böyle bir şey görmedim. Şu an şoktayım” dedi.