Martılara vatandaş şefkati

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Kirmasti çayını mesken tutan martılar vatandaşlar tarafından köprü üzerinde besleniyor.

Kış şartları sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan çok sayıda martı ilçe halkı tarafından ekmek ve simitlerle beslenerek hayata tutunuyor. Vatandaşların köprü üzerinden beslediği martılar, kendilerine atılan yiyecekleri kapabilmek için birbiri ile yarışıyor. Evlerinde ya da iş yerlerinde kalan kuru ekmek ve simitleri köprüden atarak martıları besleyen vatandaşlar, kuşların ekmek kavgasını seyretmekten keyif alıyor.