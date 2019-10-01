MARUF'a İstanbul'da start

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından bu yıl ilki düzenlenen Marmara Uluslararası Kent Forumu (MARUF), Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da katıldığı açılış programlarıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı. 3 gün sürecek forumda, kamu kurumları ve özel sektör arasında bilgi paylaşımı yapılacak.

İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Salonu'nda gerçekleştirilen forum, Barış için Müzik Vakfı Çocuk ve Gençlik Orkestrası'nın gösterisiyle start aldı. Büyükşehir belediye başkanlarının, kamu ve özel sektör temsilcilerinin yer aldığı salonda sahneye çıkan gençler, sergiledikleri performansla büyük beğeni topladı. Orkestra üyeleri, mini konser sırasında protokol mensuplarının arasına karıştı. Çocuk ve gençlerin mini konserinin ardından '21. Yüzyıl Kent Vizyonları' konulu açılış oturumuna geçildi. Gazeteci Oğuz Haksever moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturuma MBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Birleşmiş Milletler Türkiye Daimi Ofisi Ülke Temsilcisi ClaudioTomasi, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Metropolis Genel Sekreteri Octavi de la Varga ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz konuşmacı olarak katıldı.

“Kaliteli hayat, akıllı şehircilikle mümkün”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, oturumda yaptığı konuşmada, 2 yılda bir organize edilmesi düşünülen Marmara Urban Forumu'nun hayırlı olmasını diledi. Etkinlik vesilesiyle kentsel hizmetler ve kent yönetimi konusunda bilgi, birikim ve tecrübe paylaşımında bulunarak şehirlerin geleceğine katkı sağlamanın peşinde olacaklarını söyleyen Başkan Aktaş, dünyada hızla artan şehirleşme oranına ve hızlı nüfus artışıyla ortaya çıkan sıkıntılara işaret etti. Bugün gelinen noktada şehir yönetimlerinin sorumluluklarının, cevaplanması gereken soruların ve çözülmesi gereken meselelerin nüfus artışına bağlı olarak sürekli büyüdüğüne dikkat çeken Başkan Aktaş, gelişen teknoloji ile birlikte şehir çözümlerine olan yaklaşımların da değiştiğini ifade etti. Yerel yönetim çözüm yollarının artık çağın gerekleriyle uyum içerisinde bulunduğunu, daha kaliteli bir hayatın ‘akıllı şehir' kavramıyla birçok noktada kesiştiğini vurgulayan Başkan Aktaş, “Akıllı bir şehir, şehre dâir ve küresel sıkıntılara hızlı bir şekilde cevap vermelidir. Ulaşımı, enerjiyi, sağlık hizmetlerini ve atıkları ‘dijital teknolojilerden istifâde ederek' yönetmeliyiz. Bu hizmetleri sürdürebilir ve verimli şekilde sunmalıyız. Şehrin sakinlerini dinlemeli, onların taleplerini dikkate almalıyız. İnsan faktörü asla ihmâl edilmemeli, hizmetin kim için üretildiği unutulmamalıdır. Hedefin insanlara daha iyi bir hayat sunmak olduğu gerçeği görmezden gelinmemeli” dedi.

“Bursa, geleneğiyle geleceğe hazırlanıyor”

Başkan Alinur Aktaş, konuşmasında Bursa'nın bu anlamda yaptığı hazırlıklara da işaret etti. Bursa olarak Türkiye'nin hedeflerine ulaşması noktasında ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, merkezî idare ile eşdeğer giden çalışmalar yanında kent için ayrı bir anlam içeren 2026 yılını da ana hedef olarak belirlediklerini vurguladı. Başkan Aktaş, “2026, Bursa'mızın fethinin 700. yılı. Bursa'mızı fethin 700. yılına taşıyıp, gelecek adına hemşerilerimizi umutlandıracak sürecin doğru yönetilebilmesi adına kapsamlı bir şehir tasavvuru çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışmamızda ulaşımdan spora, kültürden sosyal hizmetlere, tarımdan sanayiye kadar geniş kapsamlı bir vizyon ortaya koymaya çalıştık. Tarihi değerleri ile öne çıkan Bursa'yı kimliğine yakışır yönetimle, daha doğrusu geleneksel dokusuna yaraşır şekilde fakat çağın gerekliliklerini de göz ardı etmeden geleceğe taşıyacağız” diye konuştu.