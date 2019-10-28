Masa Tenisi dört dörtlük

Etap maçlarında, oynadığı dört karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Masa Tenisi Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 1. Etap maçlarını kayıpsız geçti. İstanbul Tozkoparan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarda Bursa ekibi ilk gün Bu Piliç Spor ve Çukurova Üniversitesi'ni 4-1, ikinci gün İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve 1955 Batman Belediyespor'u 4-1'lik skorlarla mağlup etti.

Oynadığı maçlarının tamamını kazanma başarısı gösteren Bursa ekibi 1. Etap sonunda liderliğe yükseldi. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi kadın takımı 2. Etap maçlarını Kasım Gaziantep'te oynayacak. Yeşil-beyazlılar 23-24 Kasım tarihlerinde oynanacak maçlarda Kocasinan Belediyespor, TİGEM Spor, İstanbul DSİ Spor ve İstanbul VMT takımlarıyla karşılaşacak.