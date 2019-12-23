Masa tenisi dört dörtlük

Türkiye Kadınlar Masa Tenisi Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 3.etap maçlarında oynadığı dört karşılaşmadan da galip ayrıldı.

Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi 3. etap maçları Ankara'da tamamlandı. Mamak Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmalarda Bursa Büyükşehir Belediyespor birinci gün Trabzonspor'u 4-2 ve Birevim Masa Tenisi İhtisas takımını 4-0 mağlup etmeyi başardı. İkinci gün maçlarında Çorum GSK takımını 4-0 ve Fenerbahçe'yi 4-1 ile geçen yeşil-beyazlılar oynadığı dört karşılaşmada da galip gelmeyi bildi.

Etap maçlarının ardından sporcuları tebrik eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü yönetim kurulu üyesi Metin Biberci zor maçları geride bıraktıklarını söyledi. Maç eksiğiyle dördüncü sırada bulunduklarını belirten Biberci, “Şu anda ilk üç sırada bulunan takımların bizden maç fazlası var. Bu etaba kadar 1 mağlubiyetimiz vardı. Biz 23 puanla dördüncü sıradayız. Sporcularımız Ankara etabında aralarında lider Fenerbahçe'de olmak üzere oynadıkları tüm maçları kazandı. Süper Lig'in gizli lideriyiz. 25 Ocak'ta başlayacak Adana etabında maçlarımızı kazanıp liderliğe demir atmak istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş her fırsatta bize desteğini gösteriyor. Bu desteğe layık olabilmek adına takımımız çok iyi sıkı çalışıyor. Daha önümüzde uzun bir yol var. İnşallah takımımızla Bursa'ya önemli başarılar kazandıracağız” diye konuştu.