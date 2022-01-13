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Masa Tenisi Milli Takım kampları Bursa'da devam ediyor

Yaş grupları Avrupa Şampiyonaları’na hazırlanan Masa Tenisi Milli Takımları Bursa’da kamp yapıyor.

Yaş grupları Avrupa Şampiyonaları'na hazırlanan Masa Tenisi Milli Takımları Bursa'da kamp yapıyor.


Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Acemler BUSKİ Masa Tenisi Salonu'nda gerçekleştirilen kamplarda A, Genç ve Yıldız Milli Takım sporcuları çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. Antrenmanlarına devam eden ay yıldızlı raketler, katılacakları önemli organizasyonlara hazır hale gelmek için çalışıyor. 10 Ocakta başlayan ve 20 Ocağa kadar devam edecek kampta Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Mervenur Öztürk A Milli Takım, Bengisu Konuk ve Sena Kaplan ise Genç Milli Takım kadrosunda yer alıyor. Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Antrenörü Erkan Hocaoğlu da Genç Kadın Milli Takım Antrenör kadrosunda bulunuyor.

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