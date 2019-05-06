Masa Tenisinde ligi beşinci bitirdi

Türkiye Kadınlar Masa Tenisi Süper Ligi'nde mücadele eden Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Adana'da yapılan etap maçlarının ardından ligi 5. sırada tamamladı.

Türkiye Kadınlar Masa Tenisi Süper Ligi, Adana'da oynanan maçların ardından sona erdi. Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda oynanan maçlarda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ilk gün, Kocasinan Belediyespor'a 4-1 ve TİGEM Spor Kulübü'ne 4-1 mağlup olurken, 1955 Batman Belediyespor karşısında 4-1 galip geldi. İkinci gün oynanan karşılaşmalarda Çorum Gençlik Spor'u 4-0 mağlup eden yeşil-beyazlılar puanını 21'e yükselterek sezonu 5. sırada tamamladı.

“Amacımız sporcu yetiştirmek”

Oynanan maçların ardından sporcuları tebrik eden Büyükşehir Belediyespor Kulübü yönetim kurulu üyesi Metin Biberci güzel bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi. Sporcuların bu sezon iyi maçlar çıkardıklarını söyleyen Biberci, “Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak asıl amacımız çocuklarımıza, gençlerimize spor yaptırmak ve sporcular yetiştirmek. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'ın büyük destekleri var. Biz hemen hemen her branşımızda alt yapımızda yetişen ve Bursalı sporcularımızla mücadele ediyoruz. Masa Tenisi kadın takımımızın çoğunluğunu alt yapıdan gelen sporcularımız oluşturuyor. Biz burada oynanan maçların ardından sezonu 3.'de bitirebilirdik, olmadı 5. tamamladık. Alt yapımızdan gelen çok iyi sporcularımız var. İnşallah gelecek senelerde alt yapıdan yetişen sporcularımızla daha iyi dereceler alacağız” diye konuştu.