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Masada 4 galibiyet 4 mağlubiyet

Masa Tenisi Erkekler 2.

Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, birinci devre ilk etapta 4 galibiyet 4 mağlubiyet aldı.


Erkekler 2.Lig birinci devre 1. Etap maçları Bursa'da tamamlandı. 15-17 Kasım tarihlerinde Dikkaldırım Spor Salonu'ndan oynanan karşılaşmalarda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ilk gün maçlarında İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Zonguldak İl Özel İdare Yolspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederken, Etimesgut Bld. Gelişimspor'a ise 3-1 mağlup oldu. İkinci gün sabah seansından Kocaeli Bld. Kağıtspor'a 3-1 mağlup olan Bursa ekibi, günün diğer maçlarında Altay'ı 3-0 ve Real Mardin takımını ise 3-1 mağlup etti. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü son gün maçlarında Kubuş Boylersan MTi takımına 3-2, Tokat Bld. Plevnespor'a 3-1 mağlup oldu.


Oynanan 8 maçın ardından 4 galibiyet 4 mağlubiyet alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, Ligi birinci etabını 12 puanla 7.sırada tamamladı.

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