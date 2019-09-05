Masaj salonu açmak zorlaştı

Alınan kararlar doğrultusunda masaj salonlarına kat maliklerinin noter onaylı muvafakatnamesi olmadan ruhsat verilmeyecek. Ayrıca masaj salonu olarak faaliyet gösterecek işletmelerin yer alacağı binaların yapı kullanma izin belgesine sahip olması şartı aranacak.

Halk sağlığını korumak ve ahlak dışı faaliyetlerin önüne geçmek adına ilçe genelinde faaliyet gösteren masaj salonlarını sürekli denetim altında tutan Osmangazi Belediyesi, kanunlara aykırı faaliyet gösteren masaj salonlarının açılmasının önüne geçmek adına yeni kararlar aldı. Osmangazi Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısında oybirliğiyle alınan karar doğrultusunda masaj salonlarına kat maliklerinin noter onaylı muvafakatnamesi olmadan ruhsat verilmeyecek. Masaj salonu olarak faaliyet gösterecek işletmelerin yer alacağı binaların yapı kullanma izin belgesine sahip olması şartı aranacak. Ayrıca umuma açık istirahat ve eğlence yeri olarak tanımlanan faaliyet konularına ruhsat düzenlenirken, söz konusu işyeri ile aynı binada ‘mesken' vasıflı yapıların bulunmaması gerekecek.

“Masaj salonları sayısı düştü”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, alınan kararlar hakkında bir açıklama yaparak, artık masaj salonu açmayı zorlaştırdıklarını ifade etti. Masaj salonlarının sık sık gündeme geldiğini belirten Başkan Dündar, “2015 yılında Osmangazi sınırları içerisinde 138 masaj salonu bulunuyordu. Bunlardan 32'si ruhsatlı iken 106'sının ise ruhsatı yoktu. Bu konunun üzerine düşmemiz ve yaptığımız sıkı denetimler ile 2019 yılında masaj salonlarının sayısı 74'e düştü. Bunlardan 65'inin ruhsatlı, 9'unun ise ruhsatsız olduğu tespit edildi. İşyeri açmak için bir kişi belediyeye geldiğinde görevli arkadaşlarımız kanunlara ve yönetmeliklere bakar ve şartlar uygunsa o işyeri için ruhsatı verir. Daha sonra bu işyerlerinde ruhsata aykırı bir faaliyet söz konusuysa gerekli yasal işlemler yapılır. Ruhsata aykırı durumun düzeltilmesi için işyerine süre verilir, bu süre zarfında gerekli düzeltmeler yapılmamışsa ruhsat iptal edilip, işyeri mühürlenir. Ancak bazı işyerleri mührü sökerek kanun dışı faaliyet yürütmeye devam ediyor. Masaj salonları konusundaki en büyük sıkıntı ahlaka aykırı faaliyetlerin gösteriliyor olması. Bu konu emniyeti ilgilendiren bir husus. Hatta sağlıkla ilgili bir durum söz konusu olduğu için Sağlık Müdürlüğü'nü de ilgilendiren bir konu. Bu konuda yasal bir düzenleme de yapılabilir. Ancak masaj salonlarıyla ilgili eleştiriler ağırlıklı olarak belediyelere yöneltiliyor” dedi.

“Rakamlar bu konudaki mücadelemizi gösteriyor”

Başkan Dündar, işini düzgün yapan masaj salonlarının sağlık adına önem taşıdığını ancak ülkemizde bazı masaj salonlarının kanunlara aykırı faaliyet gösterdiklerine dikkat çekerek, “İşini düzgün yapan işyerleri konusunda bir şikayet olmaz. Ancak ülkemizde maalesef bazı masaj salonları kanunlara aykırı faaliyet gösterdikleri için bölge halkı haklı olarak bu konuda şikayette bulunuyor. Osmangazi Belediyesi olarak hem kanunlara aykırı faaliyet gösteren işletmelerin ruhsatını iptal edip kapatılmasını sağlamak hem de bundan sonra masaj salonu açmayı zorlaştırmak adına bir takım düzenlemeler getiriyoruz. Bizim masaj salonları konusunda ciddi çalışmalarımız var. Rakamlar da bunu gösteriyor. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunda da başarılı olacağız. Vatandaşlarımızın da bu hususta mahallelerine sahip çıkması gerekiyor. Kanunlara aykırı bir faaliyet gördüğünde sessiz kalmamalı ve gerekli şikayetleri yapmalılar” diye konuştu.

Masaj salonlarıyla ilgili önerge, mecliste oy birliğiyle kabul edildi.