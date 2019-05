Masal Gezginleri Keloğlan'la sahnede

Alışılagelmiş çocuk tiyatrolarından farklı olarak her an, herhangi bir yerde, hiçbir destek unsura ihtiyaç duymadan seyirci ile buluşabilen bir anlatı tiyatrosu olan Masal Gezginleri, Pamuk Prenses ve 7 Cüceler'in ardından artık çocukların karşısına Keloğlan masalı ile de çıkacak. Görükle Gençlik Merkezi'nde Keloğlan masalıyla ilk kez çocukların karşısına çıkan Masal Gezginleri izleyenlerden bol bol alkış aldı. Dünyanın en değerli şeyini bulmak için yola çıkan Keloğlan'ın; değerli olan dürüstlük paylaşmak ve bilginin yüreğinde saklı olduğunu rüyalar aleminde keşfetmesini konu alan oyunu Kutlay Akbay uyarlayıp yönetti. M.Eren Topçak, Tuba Bayram Böbek, Volkan Yıldız, İlke Özkaya, Seçil Girgin ve Sergen Bölük'ün rol aldığı Keloğlan oyunu Mayıs ayı boyunca her Salı saat: 14:00 Görükle Gençlik Merkezi'nde oynanacak. Masal Gezginlerinin diğer oyunu Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler oyunu ise 13, 20 ve 27 Mayıs Pazartesi günleri Yaşam Kültürü Müzesi'nde izleyiciyle buluşacak.