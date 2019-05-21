Masal izlemenin keyfi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun ‘Masal Gezginleri' ekibi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde hem engelli bireylere hem de annelerine ‘Pamuk Prenses ve 7 cüceler' masalını izletti.

Köylere kadar uzanan turnelerle toplumun tüm kesimlerini tiyatro ile buluşturan Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun ‘Masal Gezginleri' ekibinin yeni durağı Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi oldu. Burada sahne alan Masal Gezginleri, ‘Pamuk prenses ve yedi cüceler' masalını bu kez hem engelli bireyler hem de onların annelerine oynadı.

Alışılagelmiş çocuk tiyatrolarından farklı olarak her an, herhangi bir yerde, hiçbir destek unsura ihtiyaç duymadan seyirci ile buluşabilen bir anlatı tiyatrosu olan Masal Gezginleri, böylelikle toplumun tüm kesimlerine tiyatro sevgisi alışılıyor. Şehir Tiyatrosu'nun 7 sanatçısından oluşan Masal Gezginlerinin performansıyla kendilerini masalın seyrine bırakan minikler, keyifli dakikalar geçirdi.