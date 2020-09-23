Masanın altına yapılan gizli bölmede kaçak sigara çıktı

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ertuğrulgazi Mahallesi Hasgül sokak üzerinde tütün satış yapılan iki işyerine denetim yaptı. İşyerinde yapılan denetimler sırasında masanın altında bulunan bir gizli bölme ekiplerin dikkatini çekti. Gizli bölmeyi açan ekipler kaçak sigara olduğunu görünce şoke oldular. İşyerinde aramalarını derinleştiren ekipleri bandrolsüz halde 5 kilogram kaçak tütün, 12 bin 560 adet doldurulmuş makaron, 131 paket halinde 26 bin 200 adet çeşitli markalarda bandrolsüz boş makaron, 44 paket halinde 13,5 kg çeşitli markalarda bandrolsüz ve kaçak nargile tütünü, 24 paket çeşitli markalarda kaçak sigara ele geçirildi. iş yeri sahipleri E. A. ve B.S.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı.