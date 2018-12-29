İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Masatlı Ardahan Valisi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararı dahilinde Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı’ndan Ardahan Valiliği’ne tayin olan Mustafa Masatlı açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararı dahilinde Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı'ndan Ardahan Valiliği'ne tayin olan Mustafa Masatlı açıklamalarda bulundu.


Payitaht şehri Bursa'dan serhat şehri Ardahan'a tayin olduğunu söyleyen Masatlı, “Bu tayini bana kısmet eden yüce Allah'a hamd ederken, göreve layık gören başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya da teşekkür ediyorum” dedi.


Üç buçuk yıl Bursa'da kaldığını ve insana hizmet ettiğinin altını çizen Masatlı, burada yaptığı hizmetleri Ardahan'da yaşayan vatandaşlara da yapacağını belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.