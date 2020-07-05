Maske takmak işkence olmaktan çıkıyor

Vatandaş gerek kendi yöntemleriyle gerek ise bakanlığın talimatları doğrultusunda tedbirlerini almaya devam ediyor. En önemli tedbir aracı ise maske. Ancak maske kullanımı da bir süre sonra sancılı oluyor. Kulak arkasından geçen maske ipi vatandaşa adeta çile çektirirken, buna bir çözüm bulundu ve 'Maskit' adı verilen aparat üretildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsten korunma yöntemleri maske-hijyen ve sosyal mesafe. Yaz ayının gelmesi ile birlikte maske kullanımı oldukça zor hale geldi. Özellikle uzun süre sokakta kalan vatandaşlar ise kulak arkalarının yara olmasından oldukça şikayetçi.

Meha Otomotiv buna bir çözüm buldu ve 'Maskit' adını verdikleri bir aparat üretti. Gün içerisinde uzun süre ve yoğun iş temposunda olanların, toplumun ve başörtüsü takan bayanların da rahatlıkla kullanabileceği bu aparat, kulağın hiçbir yerine temas etmeden maskeyi rahat bir şekilde uzun süre kullanmanızı sağlıyor.

Maskit, farklı kafa yapıları olmasına rağmen esnek ve ayarlanabilir olması sebebiyle de herkesin kolayca kullanabilmesine olanak sağlıyor. Hiçbir ağırlık hissettirmeyip kulak arkalarının tahriş olmasını engelliyor.