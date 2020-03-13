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Maskeli eldivenli okey...

Koronavirüs sebebiyle tüm dünyada panik yaşanırken, Türkiye’de de farklı önlemler alınmaya devam ediliyor.

Koronavirüs sebebiyle tüm dünyada panik yaşanırken, Türkiye'de de farklı önlemler alınmaya devam ediliyor. Bursa'da bir kahvehanede vatandaşlar maske taktı, eldiven giyip okey oynadı.


Koronavirüs hayatın tüm alanını etkiliyor. Vatandaşlar, sosyal hayatlarında da virüsten korunmak için tüm tedbirleri almış durumda.


Bursa'nın İznik ilçesinde kahvehanede okey oynayan vatandaşlar, ıstaka ve okey taşlarına dokunmamak için eldiven giydi. Hava ile temas etmemek için de maske taktılar. Ortaya da ilginç görüntüler çıktı.

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