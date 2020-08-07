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Maskeli hırsız benzin istasyonunu soydu

Bursa’da bir benzin istasyonuna pompacıların uyuduğu sırada gelen kimliği belirsiz maskeli hırsız marketin kasasından para ve sigara çalıp kayıplara karıştı.

Bursa'da bir benzin istasyonuna pompacıların uyuduğu sırada gelen kimliği belirsiz maskeli hırsız marketin kasasından para ve sigara çalıp kayıplara karıştı.


Edinilen bilgiye göre, İznik-Orhangazi yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna gelen kimliği belirsiz iki kişi saat 04:00'te pompacının uyuduğu sırada marketin kapısını levye ile açıp içeriye girdi. Şahıslardan biri benzinlikte gözcülük yaparken maskeli ve şapkalı olanı marketin kasasından 500 lira para içeriden de koliler halinde bulunan 15 bin TL değerinde sigara çalıp kayıplara karıştı.


Uyanan pompacının durumu fark etmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyip olayla ilgili tahkikat başlattı.


Güvenlik kamera kaydında üzerinde yağmurluk bulunan maske ile yüzü kapalı şapkalı bir kişi, sigaraları ve paralı alırken görülüyor.

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