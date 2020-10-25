İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Maskesiz yakalanan gencin bahanesi cezadan kurtarmadı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor. Maskesiz dolaşan şahıslara ise ceza işlem uygulanıyor. Sinanbey Mahallesi'nde maskesiz gezen şahıs diş ağrısı bahanesi öne sürse de ceza yemekten kurtaramadı.


Korona virüsle mücadele ederken tedbirler üst seviyede devam ediyor. Alınan kararlar doğrultusunda ikametgah haricinden her yerde maske takmak zorunlu halde. Bu kapsamda denetimler sürüyor. İnegöl'de maske mesafe ve hijyen kurallarına uymayanlara ise ceza işlem uygulanıyor. Sinanbey Mahallesi'nde maskesiz gezen Emre B. isimli şahsı gören polisler "neden maskesiz gezdiğini" soruncu şahıs dişinin ağrıdığından dolayı maske takmadığını söyledi. Polis ekipleri şahsın bu bahanesini affetmedi.


Polisler Emre B.'ye önce maske verdi ardından işlem yaptı. Emre B. hakkında daha önce de maske takmadığı için 900 lira ceza uygulandığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.