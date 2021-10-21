İhlas Haber Ajansı

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Master Chef jürileri İnegöl köftesini beğendi

Özel bir kanalda yayınlanan Master Chef programının jürileri Bursa’nın İnegöl ilçesine gelerek, İnegöl köftesinin tadına baktılar.

Özel bir kanalda yayınlanan Master Chef programının jürileri Bursa'nın İnegöl ilçesine gelerek, İnegöl köftesinin tadına baktılar.


İnegöl'e gelen Master Chef jürileri Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya İnegöl köftecisine uğrayarak İnegöl köftesinin tadına baktılar.


Master Chef jürilerinin İnegöl köftesinin tadından memnun kaldıkları öğrenilirken, iş yeri sahipleri ile fotoğraf çektirdikten sonra ilçeden ayrıldılar.

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