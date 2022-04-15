Matematiği iyi olan kazansın

Sınıflar Nif Matematik Yarışması'na katılan öğrenciler, finale kalabilmek için ter döktü.

Nitelikli bir neslin yetişmesi amacıyla eğitim alanında desteklerini sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, yerel ve ulusal çaptaki projelere de katkı sunmaya devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi işbirliğinde bu yıl ilk defa ulusal düzeyde yapılan ‘Türkiye geneli 8. Sınıflar Nif Matematik Yarışması', okul ve öğrencilerden yoğun ilgi gördü. 28 Mart-5 Nisan tarihleri arasında ön başvuruların alındığı yarışmada, matematik sevdalısı öğrenciler ön eleme sınavında ter dökerek final turuna çıkmak için mücadele etti. Her okul 3'er kişiden oluşacak ekiplerle yarışmaya başvuru yaparken, ön eleme turundan en yüksek puanı alan 6 okul ekibi finale kalmaya hak kazanacak.

Finale kalan okullar, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ağırlanarak, kültür ve tarih gezisi ile eğlenceli atölye ve etkinliklere katılacaklar. Final turuna yükselen 6 okul, 14 Mayıs Cumartesi günü yarışmanın büyük final sınavında ilk 3'e girebilmek için yarışacak. Yarışmada birinci olan okula yarım altın, ikinci olan okula çeyrek altın ve üçüncü olan okula gram altın hediye edilecek.

Sınav öncesi yapılan törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fetih Yıldız, her zaman eğitim camiasının ve öğrencilerin yanında olduklarını söyledi. Son dönemde üniversite okuyan gençlere yönelik birçok proje geliştirdiklerini ifade eden Yıldız, “Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi cesaretlerinden dolayı tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. ‘Türk gençliği nereye gidiyor' diyenler, gelip buradaki gurur tablosuna bakabilir. Gençlerimiz sıra dışı olmalı, insanlığa ancak bu şekilde hizmet edebiliriz. Artık bilim ve teknolojide öncü ülke olmalıyız. Bu ülkeyi başarılı öğrenciler şekillendirecek” dedi.

Nilüfer Borsa İstanbul Okul Müdürü Mustafa Ersoy, bu sene dördüncüsü yapılan yarışmaların Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle ilk kez ulusal boyutta yapıldığını söyledi. Yarışmaya Bursa dışında Iğdır, Çanakkale, Yalova, Balıkesir, Sakarya, Kocaeli, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'dan 10 okulun katıldığını belirten Ersoy, sınava giren öğrencilere başarılar dilerken, yarışmaya destek olan Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Kulübü'ne teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkanvekili Fethi Yıldız ve beraberindekiler sınıfları gezerek yarışmaya katılan öğrencilere moral vererek başarılar diledi.