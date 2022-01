Matematik hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı

Avrupa Komisyonu'nun öğrenme programının ana hareketi olarak 2005 yılında başlatılan eTwinning Topluluğu'nda yer alan 6 ülkeden 16 sınıf öğretmenin yer aldığı Learn As You Have Fun, Do Not Fear Mathematıcs (Eğlendikçe Öğren, Matematikten Korkma Sen) projesi, çocuklara matematiği oyun yoluyla sevdiriyor.

Matematik dersini öğrenemeyecekleri ve bu derste başarısız olacakları endişesi öğrencilerde özgüven eksikliğine, olumsuz benlik endişesine ve akademik yetersizlik duygusuna yol açıyor. eTwinning çatısı altında bir araya gelen eğitimciler, (Eğlendikçe Öğren, Matematikten Korkma Sen) adlı projeyi geliştirdi. Projeye Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Makedonya, Azerbaycan, Sırbistan, Gürcistan ve Arnavutluk'tan 16 öğretmen katıldı. Projede Türkiye'yi Bursa'dan sınıf öğretmenleri İlknur Kıldan, Bülent Kıldan ve Serap Yılmaz, Ankara'dan Elif Gülcan Yılmaz, Çorum'dan Meral Kahraman, Tunceli'den Öznur Çakmak Demir, Sakarya'dan Esma Şimşek ve Bilge Yıldız ile Kayseri'den Çiğdem Fırtına temsil etti.

Eylül ayında başlayan proje dâhilinde öğretmenler ilkokul öğrencilerine matematiği sevdirmek için her yolu denedi. İnternet üzerinden yapılan öğrenci ve öğretmen webinarları ile oyun yoluyla matematiği sevdirmek için ders konularından oyunlar tasarlanıp, sınıfta uygulandı. Bizzat öğrenciler tarafından hazırlanan materyaller, oyunlar, bilmeceler, yarışmalar, dramalar gibi faaliyetlerle matematik 4 işlemin dışına çıkarılarak, eğlenceli ve kolay bir hâle getirildi. Şubat ayında sona edecek proje sayesinde hayâl güçleri gelişen ve matematiğe bakış açıları rakamların ötesine geçen çocukların, matematik dersine ilgilerinin arttığı görüldü.