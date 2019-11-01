Matlı: “Doğanbey SMÖ'ler Bursa'mıza hayırlı olsun”

Uzun bir restorasyon döneminin ardından şehrin tarihî dokusuna uygun olarak hayat bulan Doğanbey sivil mimari örneği binalarında gerçekleştirilen meclis toplantısında, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı ile, BTB Meclis Başkanı Mehmet Aydın ve meclis üyelerine, Bilişim Sanayicileri İşadamları Derneği (BİSİAD) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Marmara ve İç Anadolu Sanayici İş Adamları Derneği (MARSİFED) Başkan Yardımcısı Osman Akın tarafından “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” konusunda konferans verildi.

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usûl ve esasları düzenleyen kanun ile ilgili BTB meclis üyelerine bilgilendirmelerde bulunan Osman Akın, “Bugün burada BTB meclis üyeleri ile paylaştığımız bu bilgiler, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik alan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen tüm gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır” dedi.

Birçok konuda bilgilerini tazelediklerini ve çok önemli bir sunum dinlediklerini belirten Başkan Matlı, “Biz katma değerli üretime, ülke ekonomisinin güçlenerek büyümesine çok önem veriyoruz. Bu konuda atacağımız her adımı da kanunların belirlediği çerçevede atmaya özen gösteriyoruz. Bu kadar önemli bir sunumu bu kadar özel bir mekânda işlemiş olmak ayrıca güzel. Şehrimiz hepimizin ortak paydası, tarihî dokuya uygun restore edilen sivil mimari örneği binalarımız Bursa'mıza hayırlı olsun. Bu projede emeği geçen başta Osmangazi Belediyesi olmak üzere, tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.