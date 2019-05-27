Matlı: “İvme paketi tarımda güzel günlerin habercisi”

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, ‘İvme Finansman Paketi'ni değerlendirdi. Matlı, "Açıklanan İvme Finansman Paketi, tarımda güzel günlerin habercisi" dedi.

Açıklanan İvme Finansman Paketi'nin güçlü ve kararlı bir şekilde sürdürülen yapısal reformlar arasında önemli bir yeri olduğunu belirten Matlı, “Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın açıklamaları iş dünyası olarak bizleri umutlandırdı. Bilhassa Bakanımızın gerek tarım gerek enflasyonla mücadele gerek ihracatın artması gerekse de ithalatın azalması açısından büyük önem taşıyan sözleri, tarımda güzel günlerin habercisidir" dedi.

Matlı, üretici ile tüketici arasında değer zincirinin sağlanması ve mevsimsel dalgalanmalarda enflasyonla mücadelede önemli yer tutan taze meyve sebze, hayvancılık ve bunların çalışabilirliğinin sağlanmasıyla ilgili olarak ‘İvme Finansman Paketi'nde tarım;1-seracılık, 2- soya, mısır, ayçiçeği üretimi 3-hayvancılık, yem bitkisi üretimi ve 4- Birlikte Ekipman Paketi adı altında dört ana başlıkta toplandığını belirtti.

İvme Finansman Paketi'nin tarımda, ithalatın azalması açısından da büyük önem taşıdığına inandığını belirten BTB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı “Açıklanan paket ile birlikte ticaret hacim dengesi sağlanması hedeflenirken, makro planlar ve akılcı çözümler de yeniden gündemimiz olacaktır. Umuyorum ki İvme Finansman Paketi, Türk Tarımının dünya ile rekabet gücünü ciddi boyutta arttıracak ve finansmana erişimde üreticilerimize büyük avantaj sağlayacaktır” diye konuştu.

İvme Finansman Paketi

Finansman Paketi'nde tarım sektöründe sağlanacak kredilerin vadesi, seracılıkta işletme kredileri için 14 ay, yatırım kredileri için de 84 ay olarak belirlendi. Seracılık dışındaki tarım alanlarında da işletme kredileri için 12 ay, yatırım kredileri için de 60 aya varan vade sağlanacak. Verilecek kredi tutarları da işletme giderlerinin tamamına kadar, modern basınçlı sulama sistemi yatırımlarına yüzde 100 yatırım kredisi, seracılık ve mekanizasyon yatırımlarının yüzde 75'ine kadar yatırım kredisi olarak uygulanacak. Tarım alanında verilecek tüm bu kredilerin faiz oranları da yüzde 0 ila yüzde 14,25 arasında değişecek.