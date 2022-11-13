Matlı: "Markalaşmış bir gıda kenti oluşturma gayretindeyiz"

Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret ederek yürütülen analiz çalışmalarını yerinde inceleyen Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Üyelerimiz başta olmak üzere tarım sektörüne fayda sağlayacak pek çok konuda Enstitümüz ile iş birliği yaparak, kent ve ülke tarımına katkı koymayı hedefliyoruz” dedi.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret etti. Enstitü Müdürü Yıldıray İstanbullu ile bir araya gelen Başkan Özer Matlı, enstitüde yürütülen çalışmalar, projeler ve verilen eğitimler konusunda detaylı bilgi aldı. Daha sonra Yıldıray İstanbullu ile birlikte Süt Ürünleri Gen Bankası laboratuvarını ve süt ürünleri pilot tesisini gezen Özer Matlı, burada yürütülen çalışmaları ve yerli kaynaklar kullanılarak deneme amaçlı üretimleri yapılan ürünleri inceledi.

“Ortak fayda sağlamaya odaklanıyoruz”

Bursa'nın tarım ve tarım ürünleri konusunda Türkiye'nin en önemli kentleri arasında yer aldığını söyleyen Özer Matlı, “Bursa Ticaret Borsası olarak, tüm paydaşlarımızla birlikte zengin kültürel ve yöresel mutfağımızı da ön plana çıkarmamız gerekiyor. Bu noktada, Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren Süt Ürünleri Gen Bankası Laboratuvarında ve süt ürünleri pilot tesisinde, geleneksel kültürler üzerine özellikle coğrafi işaretli ürünlerimiz başta olmak üzere geleneksel ürünlerimizi katma değerli hale dönüştürmek için çalışmalar yürütme çabasındayız. Yürütülecek tüm bu çalışmalara, proje okulumuz Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi`nde öğrenim gören öğrencilerimizi de dahil ederek, gençlerimizin gelenekten geleceğe gastronomi alanında da Bursa`mızın değerlerine sahip çıkmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca şehrimizde bulunması bizler için büyük bir artı değer katan Gen Bankası Laboratuvarında da gerek coğrafi işaretli ürünlerimiz gerekse de geleneksel mutfağımıza ait ürünlerin yapılacak Ar-Ge çalışmalarını, Borsamız üyelerinin hizmetine de açarak, büyük fotoğrafın altyapısını aslında hep birlikte oluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

İnovatif ürünler ile kent ekonomisine katkı

Tüm bu çalışmaları Bursa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Tarım A.Ş., Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, TKDK gibi kent dinamikleri ile birlikte hareket ederek gerçekleştirmek istediklerinin altını çizen Başkan Matlı, “Orta vadede amacımız; ata tohumlarımızla geleneksel mutfak kültürümüzün harmanlandığı inovatif ürünler ortaya koymak ve bu konuda gençlerimizi eğiterek, sektörün beklentisi olan nitelikli iş gücüne ulaşımını kolaylaştırmaktır. Bizden sonraki nesiller için ata tohumlarımıza, kültürel ürünlerimize sahip çıkarak, ürünlerimizin daha katma değerli hale gelmesi adına yürütülecek tüm bu çalışmalar, şehrimizin üretim, istihdam ve ihracat potansiyeline ciddi ivme sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz Bursa'yı gastronomide üst lige taşımak”

“Gıda sanayi alanında ülkemizin gözbebeği Bursa`mızı, gastronomi alanında da ilk önce ulusalda, ardından uluslararası arenada birinci lige taşımak için tüm paydaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışacağız” diyen Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Ayrıca geçtiğimiz Eylül ayında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrimizde ilk kez düzenlenen ve tarih, kültür, medeniyet başkenti ‘Yeşil Bursa'nın gelenekten geleceğe akan eşsiz ipeksi lezzetlerinin tanıtıldığı Bursa Gastronomi Festivali`nde, inşallah önümüzdeki yıllarda yaptığımız tüm bu çalışmaları sergilemeyi ve halkımızın beğenisine sunmayı arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

İstanbullu: “Bursa'nın yararına olacak iş birliklerini önemsiyoruz”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gıda ve Yem Kontrol Araştırma Merkez Enstitüsü Müdürü Yıldıray İstanbullu ise enstitüde gıda, yem ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerde kontrol, araştırma ve eğitim hizmetleri verildiğini belirtti.

Enstitü olarak kamu, kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel sektörde yer alan çok sayıda firma ile iş birliği içinde olduklarını kaydeden İstanbullu, “Ülkemizin en önemli kurumları arasında yer alan Bursa Ticaret Borsamızın değerli Başkanı Sayın Özer Matlı ile tarım ve gıda sektörüne yönelik kentimizin yararına olacak konularda gerçekleştirebileceğimiz projeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Bu noktada, Gıda ve Yem Kontrol Araştırma Merkez Enstitüsü olarak iş birliklerimizi artırarak, çalışmalarımızı gıda ve hayvancılık sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.