Matlı: “Tarımın gelecek 25 yılı aydınlık”

Tarım ve Orman Şûrâsı” kararları neticesinde oluşturulan Tarım Orman Şurası Eylem Planı ile tarımda bütün konuların gündeme alındığını belirtti.

BTB Başkanı Özer Matlı, Orman Genel Müdürlüğü`nde gerçekleştirilen Tarım Orman Şûrâsı Eylem Planı Toplantısının 2020, 2021, 2022 ve 2023 yılları için iddialı hedefler içerdiğini vurguladı. Ziraî üretim ve arz güvencesi, gıda güvenilirliği, kırsal kalkınma ve pazarlama, balıkçılık ve su ürünleri, toprak ve su kaynakları, biyolojik çeşitlilik, iklim değişikliği, orman ve kurumsal kapasitesi konuları ile 8 ayrı başlık altında tarımın geleceğinin toplandığını belirten Başkan Özer Matlı, “21 Kasım tarihinde cumhurbaşkanımızın da iştiraki ile gerçekleştirilen III. Tarım Orman Şûrâsında öne çıkan 60 eylem, Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın titiz çalışmaları ile 38 başlık altında toplandı. Bunlara bağlı 333 alt eylemin ise planlı bir şekilde hayata geçirilmesi hedefleniyor. Tarım Orman Şûrâsı Eylem Planında yapılan 5 yıllık planlama ile ülkemiz tarımının 25 yılına ışık tutması bekleniyor. Aslında bu durum tarım sektörü açısından son derece umut vericidir. Bilhassa eylem planında yer alan tarımsal ürünlerde markalaşma, yerli ve milli tohum, lisanslı depoculuk, âile işletmelerinde sürdürülebilirlik, ulusal su planı konularında atılacak doğru adımlar, ülke tarımını bugün olduğundan çok daha iyi bir noktaya taşıyacaktır” dedi.