Matlı, üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi

Ekonomide büyüme sürecinin başladığına dair ilk somut işaretin geldiğini belirten Başkan Özer Matlı, “Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 daralan Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte beklentileri aşarak yüzde 6,7 büyüme başarısı göstermiştir. Kısa çalışma ödeneği, borç öteleme, faizlerde indirim başta olmak üzere, korona virüs salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için alınan önlemler ve uygulanan politikalar, iş dünyamıza bir nebze de olsa nefes aldırmış ve böylece ekonomimiz, global ölçekte bir daralmanın yaşandığı dönemde dünyanın pek çok ülkesinden pozitif ayrışarak, daha iyimser bir performans sergilemiştir” dedi.

“Kalıcı büyüme için reform şart”

Sektörler bazında bakıldığında, 8 çeyrektir büyüme trendini sürdüren tarım sektörünün üçüncü çeyrekte de yüzde 6,2 büyüdüğüne dikkat çeken Başkan Özer Matlı, büyümenin devamlı olması için atılacak adımların çok daha önem kazandığını söyledi. Sağlıklı ve kalıcı büyüme için üretim odaklı, yüksek katma değer oluşturan üretim modelinin her alanda hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Matlı, “Kalıcı büyüme için yatırımları teşvik eden reformlara öncelik verilmeli. Bu noktada, hükûmetimiz tarafından başlatılan ekonomi ve hukuk alanındaki reform çalışmalarını önemli bir fırsat olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.